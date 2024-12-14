شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمي.. عيار 21 اليوم في مصر يتحرك بقوة للهبوط والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية السبت 14-12-2024، وتراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 25 جنيها، وذلك نتيجة تطورات سعر الذهب العالمي وحدوث تراجع للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيها.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها

تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات أمس الجمعة وذلك بعد أن شهد انخفاضا حادا أمس، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي مدفوعاً بتقارير أفادت استئناف الصين لشراء الذهب في نوفمبر الماضي بالإضافة إلى توقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2674 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2680 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2675 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



وبالرغم من انخفاض أمس فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2% وقد سجل أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الأمس عند 2726 دولار للأونصة.



جاء الانخفاض أمس في أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي الذي استكمل اليوم ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية ويقترب من أعلى مستوياته منذ عامين، ليحد من مكاسب الذهب ويدفعه إلى الانخفاض بشكل واضح يوم أمس.