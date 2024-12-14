شكرا لقرائتكم شاحن يقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بالأحساء وقريب الضحايا يروي الفاجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مدينة الأحساء حادثة مأساوية أودت بحياة سبعة أفراد من عائلة واحدة، بعد اندلاع حريق في المنزل نتيجة شاحن جوال موصول بالكهرباء.

تفاصيل الحادث

وقل حيدر الحسن، قريب الضحايا، في تصريحات إلى “العربية”: إن الحريق بدأ بانصهار شاحن الجوال؛ ما تسبب في اشتعال الكنب بالغرفة. وعندما لاحظ الابن حسن بداية الحريق أبلغ عمه باسل الذي حاول التصرف سريعًا بإحضار الماء لإطفاء النيران، لكنه لم يدرك خطورة الموقف وسرعة تطور الحريق.

قد يهمّك أيضاً

وأضاف الحسن أن الأب حسين الجبران لاحظ تصاعد الدخان الكثيف، وفتح الأبواب في محاولة لإنقاذ عائلته، إلا أنه فقد توازنه وسقط، وتمكن الابن باسل من مساعدته وإخراجه مع والدته إلا أن الابن حسن شاهد الحريق ولم يخرج، بل ذهب إلى داخل الغرف، ولم يخرج مجددًا.

وأشار إلى أن الدخان السام انتشر بسرعة داخل المنزل متسللًا إلى الغرف المغلقة، وتسبب استنشاق الدخان في وفاة ثلاثة أفراد فورًا بالاختناق، بينما لحق بهم أربعة آخرون لاحقًا، مضيفًا أن جميع الضحايا لم يصابوا بحروق؛ إذ كانت الوفاة نتيجة الاختناق بالدخان السام فقط.

وأكد الحسن أن الدفاع المدني استجاب سريعًا للحادث، وبذل جهودًا كبيرة لإخماد الحريق وإنقاذ الناجين، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل.

وأوضح أن الأم حاليًّا ترقد في المستشفى بحالة مستقرة، بينما تعيش العائلة في صدمة كبيرة بفقدان أحبائها.