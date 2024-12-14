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المملكة تدين قصف قوات الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت في بيان، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.
مواطن فلسطيني بجوار مبنى مدمر في مخيم النصيرات (أ ف ب)

قصف مخيم النصيرات

وقالت: "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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