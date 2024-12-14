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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قصف قوات الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت في بيان، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.
وأكدت في بيان، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.