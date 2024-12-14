الخارجية السعودية دانت قصف مخيم النصيرات: على المجتمع الدولي وضع حد لانتهاكات إسرائيل

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن إدانة السعودية واستنكارها "لقصف قوّات الاحتلال الإسرائيليّة لمخيّم النصيرات وسط ​قطاع غزة​"، مؤكّدةً أنّ "إمعان قوّات الاحتلال في انتهاكاتها المتكرّرة للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرّة للمدنيّين الأبرياء، ماهي إلّا نتيجة حتميّة لغياب تفعيل آليّات المحاسبة الدّوليّة".

وجدّدت في بيان، مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"ضرورة التّحرّك الجاد والفعّال لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الصّارخة والمتكرّرة، حفاظًا على أرواح المدنيّين وما تبقّى من مصداقيّة الشّرعيّة الدّوليّة".