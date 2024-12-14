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الامارات | وضع مراهقين تحت الاختبار القضائي

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وضع مراهقين تحت الاختبار القضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غافل مراهق والده وخرج بسيارته مع صديق له، قادها وهو لم يبلغ سن حيازة رخصة قيادة، لكنهما وقعا في قبضة الشرطة، وأحيلا إلى نيابة الأحداث وأقر الأول بأنه حصل على المركبة دون استئذان والده، فيما اعترف الثاني بقيادتها.

ووجّهت النيابة العامة إلى الحدثين تهمة قيادة مركبة دون رخصة قيادة، واستعمال سيارة أو درّاجة نارية بغير إذن أو موافقة مالكها، أو صاحب الحق في استعمالها، وأحالتهما إلى محكمة الأحداث التي قضت بوضعهما تحت الاختبار القضائي، والتنبيه عليهما بمراجعة قسم الأسرة والأحداث في النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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