شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف حافظة زمزم لقاصدي المسجد الحرام يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جودة وسلامة

الدمام - شريف احمد - تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم الجمعة على توفير ماء زمزم بأعلى معايير النقاء لضيوف الرحمن في المسجد الحرام.وتوزع الهيئة تقوم 12090 حافظة مبردة و 4556 حافظة غير مبردة في أنحاء المسجد الحرام، كما تقوم بتأمين أكثر من 3 ملايين كأس.وتقوم إدارة المختبر في الهيئة بالتحقّق من جودة وسلامة مياه زمزم، من خلال أخذ 15 عينه للمختبرات لفحصها باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال فحص وتحليل المياه؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة، وتقديم ماء زمزم للمعتمرين والمصلين من قاصدي المسجد الحرام في يوم الجمعة.يذكر أن رحلة المياه المباركة تمر من بئر زمزم وصولاً لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدة مراحل، تراعى خلالها أعلى المعايير للحفاظ عليه؛ ليصل إلى قاصدي الحرمين الشريفين في أفضل جودة.