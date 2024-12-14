شكرا لقرائتكم خطوات الحصول على برنت تأميني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت مؤسسة التأمينات اليوم الجمعة، خطوات الحصول على برنت تأميني.

خطوات الحصول على برنت تأميني

وقالت التأمينات عبر منصة إكس: نأمل الدخول على موقع التأمينات- التحقق السريع- التحقق من الحالة الوظيفية هنا وفي حال لم يسبق لك الاشتراك ستظهر شهادة تفيد بذلك.

قد يهمّك أيضاً

التحقق من الحالة الوظيفية

وتتيح هذه الخدمة للجهات أو الأفراد من الاستعلام بسهولة وسرعة عن الحالة الوظيفية لأي فرد، حيث يمكن للجهات والأفراد التأكد من اشتراك الشخص في نظام التقاعد العسكري أو المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.​

خطوات الخدمة

​الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل في أبشر.

النقر على زر “إرسال​”

مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد

وأضافت التأمينات الاجتماعية: “يقصد بمدد الاشتراك أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وقالت التأمينات الاجتماعية: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.