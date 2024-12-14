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الرياض - محمد الوسيري - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند لماذا جدة في فصل الشتاء أدفأ من الدمام وكلاهما ساحليتان؟

جدة والدمام

وأجاب المسند عبر حسابه بمنصة إكس بقوله: لكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة من جهة، وعدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها من جهة أخرى، والمقارنة تلك تنسحب بالضرورة على كامل الساحلين الشرقي والغربي على وجه التقريب.

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وتابع: بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو 4- 5 درجات، ويتشابهان ـ تقريبًا ـ في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم، وفي أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وأبريل يكون الدمام أبرد من جدة. وفي مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر تكون جدة أقل حرارة من الدمام.

درجات الحرارة التراكمية

واستكمل المسند: بصفة عامة، درجات الحرارة المتجمعة (التراكمية) لأيام السنة (365 يومًا) في جدة أكثر من الدمام، وأفضل وقت لزيارة جدة ـ حراريًّا ـ من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر، في حين أن أفضل وقت لزيارة الدمام ـ طقسيًّا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأسوأ شهر في أغسطس، وبصفة عامة، الرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام، خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة عن سطح البحر نحو 22م، بينما في الدمام 7م.