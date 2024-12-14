شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.