اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العروبة - عجمان 16:45

بني ياس - البطائح 16:45

الشارقة - الوحدة 19:30

كأس القارات للأندية

باتشوكا - الأهلي 21:00

أرسنال - إيفرتون 19:00

- فولهام 19:00

إشبيلية - سيلتا فيغو 21:30

رايو فاليكانو - 00:00

أودينيزي - نابولي 21:00

يوفنتوس - فينيزيا 23:45

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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