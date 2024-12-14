الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العروبة - عجمان 16:45
بني ياس - البطائح 16:45
الشارقة - الوحدة 19:30
كأس القارات للأندية
باتشوكا - الأهلي 21:00
أرسنال - إيفرتون 19:00
ليفربول - فولهام 19:00
إشبيلية - سيلتا فيغو 21:30
رايو فاليكانو - ريال مدريد 00:00
أودينيزي - نابولي 21:00
يوفنتوس - فينيزيا 23:45
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