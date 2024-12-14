شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب يكلف شيكابالا بالاجتماع مع اللاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، من محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول، الاجتماع باللاعبين، وحثهم على التركيز خلال مواجهة المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية.

وتحدث حسين لبيب مع شيكابالا، حول مدى أهمية قائد الفريق فى هذا التوقيت، بالإضافة إلى اللاعبين الكبار، الذين يقع عليهم مسئولية لم شمل الفريق فى تلك الظروف الصعبة لتخطى هذه العقبات.

وبدأ شيكابالا ونجوم الفريق الكبار فى التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز بقوة فى مواجهة المصري البورسعيدى والعمل على تحقيق الفوز، وتخطى العقبة بعد رحيل المدير الفنى البرتغالى جوزيه جوميز ليتولى تدريب الفتح السعودى.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك تناقش عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب لديهم خبرات التدريب في أفريقيا الفترة الماضية من أجل الاستقرار علي المدرب الجديد، في ظل وجود عدد من المرشحين ولديهم سيرة ذاتية كبيرة الفترة الماضية.