شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق أحمد رفعت يفوز على أبو رجيلة 1-0 والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، ببرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على فريق أبو رجيلة بقيادة سارة حسين بنتيجة 1-0 فى المباراة الأولى بالجولة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج كابيتانو.

وبذلك حقق فريق أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين على التوالى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.