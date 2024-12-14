الامارات | «الحبتور» يواجه «أيه إم» في نهائي «كأس تشرشل للبولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقام اليوم نهائي بطولة ونستون تشرشل للبولو، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة أربعة فرق هي «أيه إم» و«الباشا» و«الحبتور» و«الذئاب مهرة» وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول.

ويلتقي في المباراة الختامية على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، مع فريق الحبتور، ويسبق المباراة الختامية نهائي كأس الترضية الذي يجمع فريقي «الباشا» و«الذئاب مهرة».

ونجح فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم في الفوز على فريق «الباشا» بنتيجة 8-4، والتأهل للنهائي، فيما تأهل «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق «الذئاب مهرة» 10-5، في المباراة التي أقيمت أول من أمس.