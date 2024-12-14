شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى يبدأ برنامج التأهيل من شد العضلة الأمامية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ محمد عبد الله لاعب الأهلى، برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، على هامش تواجده فى قطر، حيث يخوض المارد الأحمر مباريات كأس إنتركونتيننتال.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تعديلا على قائمة مباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وضم كولر اللاعب سمير محمد إلى قائمة الأهلي، بدلا من المصاب في العضلة الأمامية محمد عبد الله.

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن أي فريق يحق له إجراء تعديل على قائمته قبل المباراة بيوم كامل "24 ساعة".

ضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد.

على صعيد متصل، عُقد صباح اليوم، الجمعة في قطر الاجتماع الفني لـمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال ، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، وحضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.