الرئيس البرازيلي طمأن أن صحته مستقرة بعد خضوعه لجراحة: قريبًا سأواصل عملي

أشار الرّئيس البرازيلي ​لويس إيناسيو لولا دا سيلفا​ (Luiz Inácio Lula da Silva)، في تصريح عن حالته الصّحيّة، مرفقًا بمقطع فيديو له وهو يمشي دون مساعدة، بعد إجرائه جراحةً طارئةً في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى "أنّني ممتن لكلّ صلاة وكلمة تعزية تلقّيتها في الأيّام القليلة الماضية. أرجو أن تطمئنّوا. أنا قوي وصحتي مستقرّة!".

ولفت إلى "أنّني كنت أسير في الممرّات مع جراح الأعصاب ماركوس ستافالي، أتحدّث كثيرًا وأتناول الطّعام جيّدًا، وسأكون قريبًا مستعدًّا للعودة إلى المنزل، ومواصلة العمل ورعاية كلّ أسرة برازيليّة".

ويوم الإثنين الماضي، اكتشف الأطبّاء نزيفًا في دماغ لولا البالغ 79 عامًا، مرتبطًا بحادث سقوطه في مقرّ إقامته الرّئاسي في تشرين الأوّل الماضي. ونُقل لولا بعدها على وجه السّرعة إلى المستشفى السّوري اللّبناني في ساو باولو، لإجراء جراحة الثّلثاء الماضي، لتخفيف الضّغط على دماغه.