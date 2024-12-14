شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى السعودية بمرتبات تصل إلى 9000 ريال شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى السعودية بمرتبات تصل إلى 9000 ريال شهريًا

طرح كيلو السكر بـ 30 جنيها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

هل هدايا المولود حق له أم لأبويه؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"

الصحة: فحص أكثر من 8 ملايين مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

مواعيد القطارات على خطى القنطرة شرق بئر العبد وكفر داود السادات

فتح باب التقدم لمنح دراسية فى الذكاء الاصطناعى ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أقسام الطوارئ والعيادات بمجمع السويس الطبي

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة يوم 1-1-2025

هدية تذكارية من مصاب فلسطينى لأطباء مستشفى الهرم تقديراً لمجهوداتهم خلال علاجه

أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة 13-12-2024 فى سوق اليوم الواحد بإمبابة

"الاعتماد والرقابة": أخطاء العلاج الدوائى تكلف اقتصاد العالم 42 مليار دولار سنويًا

كامل الوزير يوقع خطة عمل لمشروع الخط السادس للمترو مع السفير الفرنسي