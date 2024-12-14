شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 14-12-2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 14-12-2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على وسط سيناء.



وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتابعت أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.

وفيما يلي درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19.

-درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 العظمى 21.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 18.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 12.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 18.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 24.