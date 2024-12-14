أخبار مصر

مواقيت الصلاة السبت 14/12/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة السبت 14/12/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواعيد الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:11  ص.
- موعد صلاة الظهر 11:50 ص.
- موعد صلاة العصر 2:38 م.
- موعد صلاة المغرب 4:58 م.
- موعد صلاة العشاء  6:20 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 

- وقت صلاة الفجر 5:17 ص.
- موعد صلاة الظهر 11:55 ص.
- موعد صلاة العصر 2:41 م.
- موعد صلاة المغرب 4:59 م.
- موعد صلاة العشاء 6:23  م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:07 ص.
- موعد صلاة الظهر 11:46 ص.
- موعد صلاة العصر 2:33 م.
- موعد صلاة المغرب 4:53 م.
- موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:55 ص.
- وقت صلاة الظهر 11:38 ص.
- موعد صلاة  العصر 2:31 م.
- وقت صلاة المغرب 4:51 م.
- وقت صلاة العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:58 ص.
- موعد صلاة الظهر 11:44 ص.
- موعد صلاة العصر 2:42 م.
- موعد صلاة المغرب 5:03 م.
- موعد صلاة العشاء 6:21 م.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements