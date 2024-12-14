مقتل 8 اشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في كراكاس

قُتل ثمانية أشخاص بينهم سبعة أطفال بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في كراكاس.

وأكدت عمدة العاصمة الفنزويلية كارمن ميلينديز لقناة التلفزيون العامة "في تي في"، انه "للأسف قتل ثمانية أشخاص من الأسرة نفسها"، مضيفة أن أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما.

وفقا لرجال الإطفاء، وقع الانفجار في الطبقة الأرضية من منزل في حي كوتشي الشعبي.

وقال مسؤول في البلدية إن الضحايا الذين كانوا في الجزء العلوي من المنزل ماتوا اختناقا.