قُتل ثمانية أشخاص بينهم سبعة أطفال بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في كراكاس.
وأكدت عمدة العاصمة الفنزويلية كارمن ميلينديز لقناة التلفزيون العامة "في تي في"، انه "للأسف قتل ثمانية أشخاص من الأسرة نفسها"، مضيفة أن أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما.
وفقا لرجال الإطفاء، وقع الانفجار في الطبقة الأرضية من منزل في حي كوتشي الشعبي.
وقال مسؤول في البلدية إن الضحايا الذين كانوا في الجزء العلوي من المنزل ماتوا اختناقا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 اشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في كراكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.