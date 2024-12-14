شكرا لقرائتكم خبر عن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات التحالف الوطني.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أولى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى اهتماما كبيرا بعدة ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان، حيث إن انطلاق التحالف الوطني يعد بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها.

كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.



وقد كثف التحالف الوطني للعمل الأهلى جهوده فى كافة المحافظات والقرى لتقديم خدماته للأسر الأكثر احتياجا وفقا لبيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.