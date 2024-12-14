سوليفان: إيران يجب ألا تصل إلى امتلاك القدرات النووية وكل الخيارات مطروحة لضمان ذلك

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، بأن "إيران يجب ألا تصل إلى امتلاك القدرات النووية وكل الخيارات مطروحة لضمان ذلك". وكشف سوليفان بأن "هناك تقدما بشأن التوصل لصفقة بشأن الاسرى في غزة ونحن قريبون من تحقيق ذلك".

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