شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يحيى حفل الكريسماس في ألمانيا 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني ملحم زين، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات الكريسماس في برلين يوم الإثنين 23 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة العام الجديد.

وطرح المطرب اللبنانى ملحم زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

من ناحية أخرى طرح ملحم زين مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين قد شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم: صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.