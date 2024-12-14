شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشعل حفل زفاف نجل عمرو الليثى بأجمل أغانيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف ابن الإعلامى عمرو الليثى الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وتواجد قمر برفقة نجله تيام وشقيقه حماده، وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وغيرها.



مصطفى قمر فى حفل زفاف نجل عمرو الليثى



مصطفى قمر



مصطفي قمر



مصطفى قمر



مصطفى قمر ونجله



مصطفى قمر فى حفل زفاف نجل عمرو الليثى



ووجه مؤخرا النجم مصطفى قمر، خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف"، كما وجه رسالة إلى عمرو دياب، مفادها: "بحبك جدا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار".

في السياق، وجه مصطفى قمر، رسالة إلى النجم تامر حسني، قائلا: "تامر ماشي كويس جدا ومكمل وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضا حماقي قريب جدا مني، وأشعر بالسعادة لهما".



وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفي قمر، قال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرا وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".



وقدم مصطفى قمر أغنية "أصحاب ولا بيزنس" وأهداها إلى روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

وعن فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي يتضمن أغنية قمر لدعم القضية الفلسطينية، قال قمر: "في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة أننا بجانبهم ونقف معهم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع، وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها".

