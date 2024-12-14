شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يستغل فتاة ليل لسرقة منزل فى ساعته وتاريخه الحلقة 4 والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم فنان دكتور بظهور الفنان محمد شاهين بصحبة فتاة ليل تجسد دورها الممثلة الشابة مريم نشأت يدخلان شقة، ويؤكد شاهين لمريم أن معه مجموعة كبيرة من المفاتيح لكثرة الشقق التي يمتلكها، ويبدو أن هذه الشقة لا يمتلكها شاهين ويكذب في كلامه مع مريم.

المنزل بالداخل وكأنه متحف مليء بالتحف واللوحات الثمينة، ويخبر محمد شاهين الفتاة أنه يعمل كابتن طيار، خاصة أن الباب مكتوب عليه اسم صاحب الشقة وهو كابتن طيار فاروق الشاذلي، في نفس الوقت فنان، وانبهرت الفتاة بالمنزل والثراء الذي يبدو على محمد شاهين، الذي يخطط لسرقة المنزل.

يحكي محمد شاهين للفتاة، قصة من وحي خياله عن ارتباطه بفتاة فرنسية، وتعمل في مجال الفن، بالتحديد رسامة، ويعجب بها ويظل يطاردها حتى أنه اشترى منها لوحة قدرت بثمن 150 مليون دولار، بشرط مقابلته، ووافقت وتقابل الثنائي ودخلا في قصة حب ومن ثم تزوجا.

حلقة "فنان دكتور" رابع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه وكتب الحلقة محمود عزت وأخرجها أحمد عادل سلامة، وضيف شرف الحلقة الفنان محمد شاهين، وشارك بالتمثيل خالد إبراهيم وضم العمل كلا من نجوم كاستينج: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.

وسبق أن عُرض من مسلسل ساعته وتاريخه ثلاث حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.