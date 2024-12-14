شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل "فنان دكتور" رابع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

عُرضت قناة dmc مساء اليوم الجمعة الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه وتحمل اسم "فنان دكتور" من كتابة محمود عزت وإخراج أحمد عادل سلامة، وضيف شرف الحلقة الفنان محمد شاهين، وشارك بالتمثيل خالد إبراهيم وضم العمل كلا من نجوم كاستينج: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.



وسبق أن عُرض من مسلسل ساعته وتاريخه ثلاث حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.



مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.



مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.