شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى مرور 8 سنوات على رحيل الفنان أحمد راتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت مع الذكرى الثامنة لوفاة الفنان القدير أحمد راتب، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 ديسمبر عام 2016، بعد مسيرة طويلة اعتاد فيها جمهوره على مشاهدته يتألق مع كل دور يقدمه إذ كان من أهم فناني جيله ممن تألقوا مع كل دور يلعبوه سواءً في التراجيديا أو الكوميديا وغيرها من مختلف الألوان.

الفنان أحمد راتب كان وجوده بمثابة إضافة كبيرة لأي عمل فني سينمائي أو درامي، إذ اشتهر بملامحه الهادئة التي تقنعك بسهولة بأي دور يقوم به، ومن أبرز الأفلام التي شارك بها: "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو".

كما شارك الفنان أحمد راتب فى العديد من الأدوار الدرامية، منها شخصية "السحت" فى مسلسل المال والبنون، وشخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم"، و"رضوان الكومى فى سكة الهلالى، وكان آخر أدواره التى لم يكملها أو يشاهدها دوره فى مسلسل الأب الروحى، وأيضا فيلم جواب اعتقال ومولانا الذى لم يتمكن من مشاهدتهم، نال العديد من الجوائز الفنية، لكن كان أهمها جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.

وكان له النصيب الأكبر فى تقديمه أكثر من عمل سينمائى معظمها مع الزعيم عادل إمام ومنها الإرهابى، الإرهاب والكباب، واحدة بواحدة، السفارة فى العمارة، قاتل مقتلش حد، شعبان تحت الصفر، انتخبوا الدكتور عبد الباسط سليمان، على باب الوزير، لا من شاف ولا من درى، المتسول، حتى لا يطير الدخان، جزيرة الشيطان، اللعب مع الكبار.