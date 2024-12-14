شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 4.. القبض على محمد شاهين بمساعدة فتاة الليل والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم فنان دكتور والتي يتم عرضها على قناة dmc ومنصة watch it، حيث حاولت فتاة نهلة (مريم نشأت) الهروب من الدكتور (محمد شاهين) من الشقة التى يتواجدان فيها بتخطيط من الدكتور الذي يحاول قتب نهلة حتى لا تهرب وتبلغ عنه.

وتقرر نهلة وضع المنوم للدكتور فى مشروبه وبالفعل يتأثر الدكتور بالمنوم، وتقوم نهلة يفتح هاتفه باستخدام بصمته، لتكتشف أنه يُلقب بـ"دكتور" وليس فنانًا، وأنه كان يخطط لتركها في المنزل بعد تنفيذ عملية سرقة، إلا أن "نهلة" تستغل اللحظة لتقلب الطاولة، وفي نفس الوقت عاد الكابتن الطيار فاروق الشاذلي، صاحب الشقة من الخارج.

ويكتشف نجل الطيار الذي يعود من السفر أن الشخص الذي يدّعي أنه والده (محمد شاهين) ليس سوى منتحل شخصيته، ويلجأ إلى حارس العقار لمساعدته، وتنجح نهلة في الهرب قبل افتضاح أمرها، وتخبر صاحب الشقة بأنها تعمل كفتاة ليل وأنها ليست على دراية بالشخص الذي يحتل الشقة.

كما تشير إلى أن حارس العقار هو المسؤول عن تأجير المكان، وتساعد نهلة في القبض على الدكتور.

حلقة "فنان دكتور" رابع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه وكتب الحلقة محمود عزت وأخرجها أحمد عادل سلامة، وضيف شرف الحلقة الفنان محمد شاهين، وشارك بالتمثيل خالد إبراهيم وضم العمل كلا من نجوم كاستينج: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته وتاريخه ثلاث حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.



مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.



مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.