شكرا لقرائتكم خبر عن مكث أسبوعًا بالمنزل قبل نقله للمستشفى.. قصة مرض نبيل الحلفاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فور تداول خبر مرض الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أثار الأمر قلق جمهوره وزملاؤه ممن تعلقوا بالفنان الكبير الذى طالما برع في تقديم أدوار مميزة عالقة بأذهان محبيه بسبب موهبته الكبيرة.

وخلال السطور التالية نتعرض إلى تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوى مؤخرًا وتحديدًا آخر أسبوع قضاه في منزله قبل الذهاب إلى المستشفى ونقله لغرفة العناية المركزة.

إذ علم الخليج 365 من مصدر مقرب للفنان القدير أنه كان بحالة صحية جيدة قبل آخر أسبوع حينما تعرض لإرهاق شديد استلزم خضوعه لراحة في منزله بالدقى قبل أن تتدهور حالته بصورة كبيرة ما استلزم نقله إلى المستشفى بسرعة شديدة صباح يوم الأربعاء أول أمس.

إذ نزل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى بصحبة أسرته وذهب إلى المستشفى وكان واضحًا عليه الإعياء الشديد لدرجة عدم قدرته على السير بمفرده إلا بمساعدة من حوله.

المصدر أضاف أن الفنان الكبير نبيل الحلفاوى كان في شهر سبتمبر الماضى بصحبة زوجته التي خضعت لعملية جراحية في عينها، وكان يساندها بصورة كبيرة ولم يكن يتضح عليه ما ينبئ بمرضه بتلك الصورة.

من ناحية أخرى كانت الساعات الماضية شهدت تطورًا في حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث كشف عدد من المقربين لعائلة نبيل الحلفاوى عدم استقرار حالته الصحية والأمور تزداد صعوبة بعد دخوله المستشفى لاسيما أنه يعاني من مشاكل في الصدر تسببت في ضعف التنفس.

وكان المخرج خالد الحلفاوى، نجل الفنان نبيل الحلفاوى، قد رفض الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي يعانى منها والده وتطورات وضعه الصحى داخل المستشفى واكتفى بقوله لـ"الخليج 365": الحمد الله وربنا يشفى الجميع، إلا أن المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي خاصة من داخل الوسط الفني أكدوا أن الحالة الصحية صعب والوضع غير مستقر.

من ناحية أخرى حرص المخرج عمرو عرفة على المطالبة أمس بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة على حسابه بموقع إكس حيث كتب: "ادعوا له الحالة صعبة"، وكذلك الفنان صلاح عبد الله الذى كتب تغريدة على إكس أيضًا جاء فيها: "تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. دعواتكم لنبيل الحلفاوي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوى في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

يحكي الفيلم قصة زاهية (دنيا سمير غانم) التي تحلم بالزواج من أي شخص، ومن أول وهلة التقطت مع خليل (هشام ماجد) الذي يعمل طبيب بشري ويستعد للهجرة إلى كندا، ووقعت زاهية في حبه حتى قبل ما تتعامل معه وبتحاول تفرض نفسها عليه وتحتمل كل سخافته مقابل الجواز، ومع التصاعد في الأحدث ينكشف أن والدة زاهية (دلال عبد العزيز)، ووالد خليل (بيومي فؤاد) يعيشان في قصة حب كبيرة، وتتصاعد الأحداث لنجد إن وراهم سر غير مكشوف.