شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 4.. محمد شاهين يكشف حقيقته ومريم نشأت تخبره بسرها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم فنان دكتور والتي يتم عرضها على قناة dmc ومنصة watch it، كشف محمد شاهين الذى يطلق على نفسه الدكتور حقيقته إلى الفتاة نهلة، وتجسد دورها مريم نشأت التى اصطحبها معه إلى الشقة التي يريد سرقتها والمملوكة لكابتن طيار فاروق الشاذلي.

وأخبر الدكتور (محمد شاهين) الفتاة بأنه حرامي يسرق الشقق والعقارات التي يتركها أصحابها لسنوات، من أجل السفر أو الهجرة، وبعد كشف أمره يطلب من نهلة مساعدته في سرقة التماثيل والمجوهرات الموجودة الشقة التي تشبه المتحف لامتلائها بالتحف والأنتيكات واللوحات القيمة.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعة شهدت محاولة نهلة بالفعل مساعدة الكابتن في سرقة التحف والتماثيل من الشقة، ولكنها تقف فجأة وتخبر الدكتور بأنها لا تسطيع فعل هذا الأمر، خاصة أنها لا تعمل فتاة ليل، كما تخيل، وأنها تضع المنوم للزبائن حتى تهرب منهم بعد الاستيلاء على الأموال دون أن يلمسها أحد.

حلقة "فنان دكتور" رابع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، وكتب الحلقة محمود عزت وأخرجها أحمد عادل سلامة، وضيف شرف الحلقة الفنان محمد شاهين، وشارك بالتمثيل خالد إبراهيم، وضم العمل كلا من نجوم كاستينج: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.



وسبق أن عُرض من مسلسل ساعته وتاريخه ثلاث حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.



مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام.



مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.