شكرا لقرائتكم خبر عن ما الهوس؟ تعرف على أعراضه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الهوس هو مشكلة اضطرابية نفسية تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية للإنسان، هو نوعين شديد وخطير، وهوس بسيط، وفي جميع الحالات قد تصيب المريض به نوبات ما تختلف شدتها من شخص لآخر، وقد تكون بسيطة لا تتخطى الأيام القليلة ويمكن علاجه بسهولة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع مايند المعني بالصحة النفسية والعقلية.

وأوضح التقرير أن الهوس له الكثير من الأعراض التي تؤكد الإصابة به لأن أغلب من يعانونه لا يستطيعون التمييز بين أعراضه:

الزيادة والإفراط في كل شيء أولها الزيادة الحادة في مشاعر السعادة والنشوة والشعور الحاد بالرفاهية بشكل ملحوظ للغاية ومفرط

التحمس بدون أسباب التحمس الحاد ولا يمكن السيطرة على هذا التحمس بأي شكل

الكلام بسرعة شديدة ولا يمكن التحكم في هذا الأمر

الإفراط أيضا في العصبية على النقيض

الاضطراب وعدم الاتزان

تشتت الانتباه الحاد نتيجة عدم التركيز

الأفكار متسارعة ولا يمكن إيقافها

التهور والمغامرة والثقة الحادة المزعجة

بعض الحالات يعانون من رؤية وسماع أشياء وأصوات لا يمكن لمن حولهم سماعها أو رؤيتها

التعامل بهستيريا وهوس غير متزن على الإطلاق

عدم القدرة على النوم بسهولة

قول كلمات والقيام بأفعال غير مجدية وغير مسيطر عليها

يمكن أن يسيء المهووس إستعمال المخدرات

في بعض الحالات يكون عدوانيا بشكل شديد

عدم القدرة على فهم واستيعاب ما يقوله الآخرين

التهور لحد الوقوع في مخاطر شديدة غير محسوبة

مثل هذه الأعراض يجب فيها بدرجاتها المختلفة زيارة الطبيب المختص الذي يحدد الحالة ويحدد العلاج الذي قد ينقسم إلى علاج سلوكي وعلاج دوائي وفقا لطبيعة الحالة، وبعض الأدوية تسبب هذا الهوس مثل أدوية الاكتئاب، فيقرر الطبيب حينها كيفية إيقاف تلك الأنواع من الأدوية وطبيعة السيطرة على المشكلة.