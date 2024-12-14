شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات الاتحاد الدولى للاسكواش ونور الطيب تنافس على نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، السبت، انتخابات الاتحاد الدولي للاسكواش، على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، بهونج كونج، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.

وتخوض البطلة المصرية المعتزلة نور الطيب المعركة الانتخابية على منصب نائب الرئيس، كما تشارك آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش فى عملية التصويت بعد نجاحها مؤخراً فى انتخابات الاتحاد المصري.

ويشغل كريم درويش ، بطل العالم السابق للاسكواش، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الوقت الحالي، غير أنه أعلن فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، على أن يشارك في الدورة التي تليها على منصب رئيس الاتحاد الدولي.

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا سابقا اعتزالها في شهر يوليو الماضي، ومنذ ظهورها لأول مرة فى عام 2004، قدمت الطيب نفسها كواحدة من أكثر اللاعبات شعبية ومهارة فى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA.

وصلت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا إلى أعلى تصنيف في مسيرتها المهنية وهو رقم 3 فى عام 2018 وفازت بـ 16 لقبًا طوال 20 عامًا في رابطة اللاعبين المحترفين.

فى صيف عام 2021 رُزقت نور الطيب وفرج بابنتهما فريدة، وبعد 14 شهرًا من الغياب عن الرياضة، عادت الطيب إلى الملاعب في بطولة بلاك بول المفتوحة فى ديسمبر 2021 حيث وصلت إلى ربع النهائى.

بعد هبوطها إلى المركز 81 عالميًا في فبراير 2022، عادت الطيب إلى المراكز الخمسة الأولى عالميًا بعد سبعة أشهر بعد فوزها بلقب زد أول كأس لها منذ أن أصبحت أمًا.