شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2024 ، العديد من الأخبار الرياضية، منها آخر مران للأهلي قبل مواجهة باتشوكا.. ولبيب يرافق زيزو للمغرب.

آخر مران للأهلي قبل مواجهة باتشوكا.. يبدأ بقراءة الفاتحة وتحفيز كولر وفقرة للحراس.. صور

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي فى السابعة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس القارات للانديه الانتر كونتيننتال.

عبد الرحمن طلبة يحقق فضية كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين بتايلاند

حقق عبدالرحمن طلبة، المصنف الأول عالميًا، فضية كأس العالم لسلاح الشيش ناشئين “تحت 20 سنة”، والتي تستضيفها بانكوك التايلاندية فى الفترة من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري.

أشرف حلمى رئيساً لاتحاد تنس الطاولة

فاز أشرف حلمى برئاسة اتحاد تنس الطاولة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، وحصل أشرف حلمى على 19 صوتاً مقابل 13 لتامر وفقى.

حسين لبيب يرافق زيزو إلى المغرب فجر الإثنين لحضور حفل الأفضل

يتجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

أحمد الشناوى: بيراميدز قادر على تخطى عقبة الترجى فى تونس وتصدر المجموعة

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز ، أن فريقه على أتم جاهزية واستعدادا لمواجهة الترجي التونسي ، ويعلم جيداً مدى صعوبة وقوة المواجهة، كونها أمام فريق قوي ومتمرس فى القارة الأفريقية ولديه إمكانيات قوية ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وبالتالي اللقاء لن يكون سهلا، ولكن بيراميدز فريق رغم حداثة عهده إلا أنه يمتلك من اللاعبين والخبرات والتي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم والعودة من تونس بنتيجة إيجابية.

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي فى مهمة كتابة التاريخ أمام باتشوكا المكسيكي غدا.. صور

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق يسعون لكتابة التاريخ من خلال الفوز على باتشوكا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.



مسار يهزم الأهلى 3 - 1 ويوقف انتصاراته بدورى الكرة النسائية

فاز فريق مسار للكرة النسائية على الأهلى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب النادي الأهلى بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، ليوقف مسار انتصارات الأهلى فى المسابقة التى يحتل الفريق الأحمر صدارتها.



كولر: نسعى لتحقيق الفوز على باتشوكا.. وننتظر دعم الجماهير بكثافة.. صور

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، التي تقام مساء غدٍ السبت باستاد 974 في قطر، والمؤهلة إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.



حسن حمدى يساند الأهلى قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي..صور

حرص حسن حمدي، رئيس النادي الاهلي الأسبق، على حضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي المقرر لها مساء غد.

ذهبية جديدة لمصر فى بطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بتونس

اختتمت بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الآيروبيك المشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في منافسات البطولة اليوم بالحصول علي ميدالية ذهبية جديدة

روى أجواش لليوم السابع: الزمالك يفاوضنى لتدريب الفريق وأنتظر عرضاً رسمياً

كشف البرتغالى روى أجواش ، مساعد فيريرا المدير الفنى السابق لفريق الزمالك ، أنه تلقى عرضا لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوميز جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.