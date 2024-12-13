شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: لجنة لمتابعة التجهيزات بشمال سيناء لاستضافة أولمبياد المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الرياضة في المحافظات الحدودية وتعزيز التنمية المجتمعية في هذه المناطق، وتنفيذاً لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار استعدادات الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بتنظيم أولمبياد المحافظات الحدودية، النسخة الخامسة مطلع العام القادم 2025، قام وفد من الوزارة بمتابعة التجهيزات النهائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

حيث قامت اللجنة بمراجعة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والبنية التحتية لاستقبال المشاركين في كافة الفعاليات والمسابقات .

كما تابعت اللجنة تجهيز الملاعب والصالات الرياضية وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الحدث الرياضي الكبير.

ويهدف الأولمبياد إلى تشجيع شباب المحافظات الحدودية على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والتلاحم الوطني.

يشارك في هذا الحدث عدد كبير من الشباب من مختلف المحافظات الحدودية، مما يعكس التنوع الثقافي والرياضي في مصر.

يُذكر أن أولمبياد المحافظات الحدودية يُعد حدثًا سنويًا تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية ودمج شبابها في الأنشطة الوطنية، بما يعزز من دور الرياضة كأداة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.