شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنفيذ صفقة "تعليم".. قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة يرتفع بنسبة 3.7% والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة المصرية، القطاعات الصاعدة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد تنفيذ صفقة استحواذ شركتي بالم هيلز للتعمير، والطارق لتجارة السيارات، على حصة شركة سي أي كابيتال في شركة تعليم لخدمات الإدارة.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، ونما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 3.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.9%، وانخفض قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، 1.2%، على التوالي، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاعا التجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30795.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 8575.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11735.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 38020.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 8144.88 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 7.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.469 تريليون جنيه إلى 1.463 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.6 مليار جنيه إلى 409.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.