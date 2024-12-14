شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل الأمريكى ترافيس تيمرمان جوا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول أمريكى، اليوم الجمعة، إنَّ الجيش الأمريكى نقل المواطن ترافيس تيمرمان جوًا من سوريا حيث كان مسجونًا قبل أن تحرره الفصائل السورية فى الأيام القليلة الماضية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأوضح والدا تيمرمان أنه اختفى فى يونيو، وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الجارى بعد أن أطاحت الفصائل السورية بالرئيس بشار الأسد الذى حكم البلاد لفترة طويلة، بحسب "رويترز".

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عُثر عليه في سوريا.