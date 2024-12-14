شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يبحث هاتفيا مع نظيرته الأسترالية العلاقات الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، الجمعة، هاتفياً مع نظيرته الأسترالية "بينى وونج" العلاقات الثنائية والأزمة السورية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا، حيث استعرض حسين رؤية العراق للأحداث الجارية هناك، بالإضافة إلى مناقشة الطروحات الإقليمية والدولية لإدارة الأزمة السورية، وفقا لبيان للخارجية