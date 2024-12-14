بالفيديو – أسماء لمنوّر… صوت عذب واداء مميّز في “على ما أظنّ”

أطلقت الفنّانة المغربية، أسماء لمنوّر، أغنية جديدة بعنوان “على ما أظنّ”، عبر قناتها الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

أغنية “على ما أظنّ”، باللهجة الخليجيّة، من كلمات الأمير سعود بن محمّد العبدالله الفيصل، ألحان راكان وتوزيع هشام السّكران. وصوّرتها “أسماء”، على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرجة كوثر التّغزاويّ.

وكانت أسماء قد شوّقت جمهورها للأغنية إذ كتبت عبر “إنستغرام”، أنّ هناك إصدارًا جديدًا سينال إعجابكم وبالفعل لاقت الأغنية إشادة كبيرة من الجمهور فور إطلاقها، إذ وصف الأغنية بأنّها رائعة ومتكاملة كلامًا ولحنًا وأداءً عذبًا بصوتها وإحساسها.

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الجدير بالذّكر أنّ أسماء تألّقت في الكليب المصوّر للأغنية بإطلالتَين لافتتَين، إذ وقفت بفرح وسعادة وراء المكروفون وأدّت الأغنية بانسجام كبير، على وقع عزف مختلف الآلات الموسيقيّة، التي رافقتها ضمن المشهد.