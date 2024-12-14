شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يقيم عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، اليوم السبت بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين المستقلين .

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير فرح إخراج محمد حافظ والفيلم الروائى القصير تحت شجرة التفاح إخراج محمد علاء والفيلم التسجيلى نملة إخراج أيمن مجدى.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها بحضور الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.