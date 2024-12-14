شكرا لقرائتكم خبر عن وئام مجدي تدخل في قصة حب مع أوس أوس في فيلم الصفا الثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة الشابة وئام مجدى في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات للفنان على ربيع والمقرر بدء تصويره هذا الأسبوع بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث تجسد وئام دور فتاة تربطها علاقة مع أوس أوس وتتطور هذه العلاقة إلى قصة حب مليئة بالمواقف الكوميدية.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة على ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامى وئام مجدي، إسماعيل فرغلى، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه فى دور العرض خلال العام المقبل 2025.

يذكر أن وئام مجدى لفتت الأنظار خلال مشاركتها فى مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، والذى تم عرضه على منصة Watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

أما أوس أوس فقدم آخر أفلامه "عصابة الماكس" الذى إنطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضى، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.