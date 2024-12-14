شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جديدة فى ختام الأسبوع الـ12 بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر دوري الكرة النسائية، بأربع مواجهات قوية تقام في نفس التوقيت وهو الثانية والنصف عصرا.

ويلتقى فريق المصرى مع الجونة، ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى، ومودرن سبورت مع اتحاد بسيون، وزد مع البنك الأهلي.

وانطلقت مباريات الأسبوع الثانى عشر بثلاث مواجهات، هي الأهلي أمام مسار، والمقاولون العرب مع انبي، والطيران مع بالم هيلز.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.