شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم السبت 14-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 14 ديسمبر 2024 10:26 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.حالة الطقس ليلًا:
- بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.
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