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طقس اليوم السبت 14-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:26 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

-  القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

-  السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

-  شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

-  جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

 


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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