شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم السبت 14-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.



