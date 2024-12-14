شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone يشتكون: تحديث iOS 18.2 من أبل يدمر عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

لجأ العديد من المستخدمين إلى X للشكوى من أن تحديث نظام التشغيل iOS 18.2 يستنزف عمر البطارية، حيث قال أحد المستخدمين: "لقد قمت بتنزيل 18.2 وأدى ذلك إلى استنزاف بطاريتي، حيث كانت 70٪ ووصلت إلى 34٪ وعادةً لا يستنزف هاتفي بهذه السرعة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إصدار iOS 18.2 يوم الأربعاء الماضى، وجلب Apple Intelligence، مجموعة أبل من ميزات الذكاء الاصطناعى إلى أجهزة iPhone.

يتضمن Apple Intelligence ميزات مفيدة مثل الرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتحرير الصور وإصدار من المساعد الذكي Siri يعمل بتقنية ChatGPT.

اشتكى شخص آخر، قائلاً: "نفس الشيء هنا يا أخي.. يتمتع جهاز Plus الخاص بي بعمر بطارية مذهل ولكنه لا يزال يستنزف أكثر من 25٪ من البطارية بين عشية وضحاها بعد 18.2".

وأضاف: "كمستخدم iPhone منذ عام 2011، سأنتقل حقًا إلى Android في المرة القادمة، ففي هذه المرحلة، لا يوجد سبب لاستخدام نظام التشغيل iOS، فإن الافتقار إلى الابتكار، يؤدي إلى إتلاف جهاز عمره عام واحد."

ما يجب فعله إذا تأثر جهازك بـ "استنزاف البطارية"

يحدث استنزاف البطارية عندما يستخدم الهاتف طاقة أكبر مما يستخدمه عادةً، مما يعني أنه يجب شحن الجهاز كثيرًا أو حتى إبقاءه متصلاً بالتيار الكهربائي، وتميل المشكلة إلى الحدوث بعد تحديث iOS بسبب مهام إعادة المعايرة المكثفة التي تتطلب طاقة إضافية.

قال مستخدم X آخر: "أدى نظام التشغيل iOS 18.1.1 إلى تقليص عمر بطارية هاتفي iPhone15 Pro، لقد قمت بتثبيت 18.2 اليوم، والآن يستنزف حرفيًا أسرع من شحنه أثناء وضعه على مكتبي دون استخدامه.. ماذا حدث يا أبل؟"

نشر شخص رابع: "استنزاف رهيب للبطارية على نظام التشغيل iOS 18.2 بعد أن كان جيدًا بشكل لا يصدق على 18.1".

وقال آخر: "كان نظام التشغيل iOS 18 يستنزف البطارية منذ إطلاقه ولم تحل هذه المشكلة حتى في نظام التشغيل iOS 18.2".

إذا لاحظت أن عمر البطارية قد انخفض بعد تحديث جهاز iPhone الخاص بك، فانتظر بضعة أيام ثم تحقق مرة أخرى"، كما تقول شركة أبل

على الرغم من أنه يمكنك استخدام جهاز iPhone الخاص بك فورًا بعد التحديث، إلا أن بعض المهام المتعلقة بالتحديث تستمر في الخلفية وقد تؤثر على عمر البطارية والأداء الحراري.

ومع ذلك، إذا استمرت المشكلات لفترة أطول، فقد يكون من الجيد التحقق من الحد الأقصى لسعة بطارية هاتفك، الموجودة في علامة التبويب "البطارية" في "الإعدادات".

تقل قدرة iPhone على الاحتفاظ بالشحن مع تقدم عمر البطارية كيميائيًا، مما قد يؤدي إلى تقليل ساعات الاستخدام وسوء الأداء بين الشحنات.

إذا كانت البطارية بحاجة إلى الاستبدال، فستظهر "رسالة بطارية مهمة" تشير إلى أن صحتها تدهورت بشكل كبير.

يجب على المستخدمين أيضًا التحقق مما إذا كان إعداد Wi-Fi Assist قيد التشغيل، والذي يبقي الأجهزة متصلة بالإنترنت عندما يكون اتصال Wi-Fi ضعيفًا ولكنه قد يستنزف البطارية أيضًا.