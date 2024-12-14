شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراه الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة فى إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراه الأهلي اليوم يشغل بال عشاق القلعة الحمراء حيث ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

موعد مباراه الاهلي اليوم

تضم قائمة الأهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".

ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية.

فاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.

وحسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال، يحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا على كأس البطولة بجانب ميدالية ذهبية، إضافة إلى جائزة خاصة يحصل عليها أفضل لاعب في المباراة.

وحسب لائحة البطولة، فإنه في حال التعادل يتجه الفريقان إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة مقسمة على فترتين، ولن يكون هناك راحة بعد الـ15 دقيقة الأولى، وإذا استمر التعادل يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز بكأس التحدي والذي سيتأهل إلى لعب نهائي إنتركونتيننتال.