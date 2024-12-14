شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات كبار السن.. أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعى لرعاية المسنين واحتضانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شركة روبوتات للذكاء الاصطناعي، الستار عن روبوتات جديدة، تساعد الأسرة في رعاية المسنين، خاصة أنها تستخدم وجهك وحتى الملابس، لرعاية كبار السن وتقديم الدعم لهم من خلال إحضار أدويتهم وإعداد وجبات الطعام، بجانب مساعدتهم في ارتداء معاطفهم.



روبوت المسنين

ويتميز رأس روبوت Robody بشاشة تظهر وجهك عليها، والتي تمنح كبار السن بعض من الطمأنينة، على عكس معظم الروبوتات التي تراها مع أجزائها المعدنية الكاملة المعروضة.

وتكمن الفكرة وراء Robody في السماح لأفراد الأسرة الأكبر سنًا بالاحتفاظ باستقلاليتهم في منازلهم مع تقديم الدعم عندما يحتاجون إليه، وتتميز هذه التقنية بجلد ناعم ومرن يسمح بالتحرك بأمان، وحتى احتضان المرضى.

ويمكن أيضًا للممرضات والأطباء استخدام هذه التقنية للتحقق من أحوال المرضى دون الحاجة إلى التواجد شخصيًا، وعندما لا يكون الروبوت قيد الاستخدام، فإنه يستطيع اكتشاف العلامات الحيوية وطلبات المساعدة، مما يؤدي إلى إرسال تنبيه إلى مقدمي الرعاية وحتى خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر.



روبوت كبار السن

لقد قامت شركة Devanthro بأبحاث وتطوير الفكرة لمدة عشر سنوات تقريبًا، لتسمح الأجهزة وأنظمة التحكم المحدثة الآن للمشغلين بأداء مهام دقيقة باستخدام اليدين في بيئات منزلية حقيقية.

ويستخدم الشخص الذي يتحكم في الروبوت على الطرف الآخر مجموعة الواقع الافتراضي التي تسمح له بالرؤية والتحرك، ويمكنه حتى الشعور بالبيئة المحيطة به من خلال ردود الفعل اللمسية.