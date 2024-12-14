شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لحسم ملف مدرب الفريق الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل مؤخراً بشكل مُفاجئ لنادي الفتح السعودي ما جعل إدارة الأبيض تُكلّف أحمد مجدي بتولّي مهمة المدير الفني للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين مسئولى القلعة البيضاء وبعض المدربين العرب والأجانب ووكلاءهم من أجل التفاوض بشأن بعض الشروط المالية ، وغيرها مما يتعلق باحتياجات المدرب الجديد وجهازه المعاون.

ويضع مسئولو الزمالك الأولوية للمدرب الأجنبي، وحال عدم الاتفاق مع مدرب أجنبي يُناسب طموحات القلعة البيضاء سيتم الاتجاه للمدرب العربي، خاصة أن هناك أكثر من مدرب عربي رحّب بتدريب الزمالك وفي مقدمتهم التونسي منذر الكبير الذي لم يمانع في تدريب القلعة البيضاء، بل وافق على الحصول على راتبه بالجنيه المصري، وهو ما قد يُسهّل مهمة التفاوض معه لو تم الاستقرار على التعاقد معه.

وتضم قائمة المدربين المرشحين لتدريب الزمالك كلا من ميتشو مدرب الفريق السابق، وميروسلاف سكوب مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وفرانك دوماس، وكذلك الإسباني فيكتور سانشيز مدرب ريال بيتيس السابق ومدرب فريق أولمبيا متصدر الدوري السلوفيني والبرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 الذي رحّب بتدريب الزمالك، والبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي ومنتخب نيجيريا، والأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ويُكثّف مسئولو الزمالك خلال الساعات الحالية اتصالاتهم لحسم ملف المدرب الأجنبي وجهازه المعاون حيث تم ترشيح أكثر من لاعب سابق للنادي لدخول الجهاز الفني للمدرب الجديد في مقدمتهم ، محمود فتح الله.