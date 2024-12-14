شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتحدث فى مؤتمر صحفى اليوم عن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم السبت مؤتمر صحفي بحضور علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، للحديث عن المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام مُضيفه الزمالك، والتي تقام في السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.

ويقود المباراة المرتقبة، الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر، حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.