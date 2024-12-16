مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12059 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 39.80 نقطة ليقفل عند مستوى 12059.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وسمو، وولاء، واليمامة لحديد، وجمجوم فارما الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وكابلات الرياض، والمراعي، والحفر العربية، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.49% و 6.06% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وجاهز، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسمو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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