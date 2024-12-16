أخبار البورصة اليوم الأحد 15-12-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-12-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2.

رأس المال السوقي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 93.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.23%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.6 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، 74 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29 مليون جنيه، 179.9 ألف جنيه، 134.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8279 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وتعليم لخدمات الإدارة، والنعيم القابضة للاستثمارات، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 731 سهمًا، 122 سهمًا، 27.4 مليون سهم، 2000 سهم، 523.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق عدد 26.5 ألف سهم، كما اشترت إدارة شركات جهينة للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، ومستشفى كليوباترا عدد 1000 سهم، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 747.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، وراية القابضة للاستثمارات عدد 784 سهمًا، 525 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وتعليم لخدمات الإدارة، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 271.2 ألف سهم، 617.1 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 500 سهم، 532.7 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 4300 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ومستشفى النزهة الدولي، عدد 3 ملايين سهم، 3.64 مليون سهم، 250 ألف سهم، 58.8 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات المصرية للدواجن، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 130 ألف سهم، والثالثة 164 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 نوفمبر عام 2024 مبلغ 264.2 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 241.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل صافي ربح بمبلغ 144.6 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.

وحققت شركة بريميم هيلثكير جروب، إيرادات نشاط بلغت 60.7 مليون جنيه حتى 30 نوفمبر عام 2024 مقابل 38.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 7 ملايين جنيه.

وحققت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، إيرادات نشاط بلغت 21.1 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 28.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 810.1 ألف جنيه مقارنة مع 4.8 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على التعاقد المباشر مع شركة القلعة لإدارة الأصول؛ لاستغلال مجمع غرناطة بنسبة من إجمالي الإيرادات 30% في العام الأول بحد أدنى مضمون 1.8 مليون جنيه سنويًا، وتزيد إلى 40% من العام الثاني بحد أدنى مضمون 2.3 مليون جنيه من الإيرادات لاستغلاله طبقًا للعرض المقدم منها، والذي يحافظ على القيمة التراثية والتاريخية لمجمع غرناطة.

مصرف أبو ظبي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن موافقة الجمعية العامة العادية، على التصديق على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حصول مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، على تمويل مساند من المساهم الرئيسي (مصرف أبو ظبي الإسلامي-الإمارات) بمبلغ 66.95 مليون دولار؛ لدعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات بتسعير (SOFR rate+ 3%).