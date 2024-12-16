الامارات | حلقات برنامج «المنكوس» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أولى حلقات البث المباشر لبرنامج «المنكوس» في موسمه الرابع، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وذلك في إطار حرص هيئة أبوظبي للتراث على إبراز لحن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بألحان الشعر النبطي.

ويبدأ مشوار المنافسات بمشاركة ستة نجوم من السعودية والإمارات والكويت.

ويقدّم النجوم خلال الحلقة روائعهم الصوتية لأداء لحن المنكوس أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية في الكويت، والشاعر شايع فارس العيافي من السعودية، والشاعر متعب بن حمد زايد كروز المري من قطر.