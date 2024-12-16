الامارات | 7% من الألمان يعتزمون قضاء عيد الميلاد بمفردهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع للرأي أن 7% من الألمان سيبقون في منازلهم بمفردهم في عيد الميلاد.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد «جي إف كيه» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مؤسسة هامبورغ لقضايا المستقبل، إلى أن نسبة من سيقضون عيد الميلاد من دون أقارب أو أصدقاء، بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بلغت 11%.

وقال المدير العلمي للمؤسسة، البروفيسور أولريش راينهارت: «معظمهم يرغبون في الاحتفال مع آخرين، لكنهم غالباً ما يفتقرون إلى الفرصة، سواء كان ذلك بسبب التباعد المكاني أو قيود صحية أو عزلة اجتماعية».

ويفضّل الألمان الاحتفال بليلة عيد الميلاد (الكريسماس) مع أسرهم في المنزل، ووفقاً للاستطلاع يخطط 40% من الألمان لذلك، حيث يعتزم 23% منهم زيارة عائلاتهم أو أصدقائهم، و11% سيبيتون عندهم، بينما سيستقبل 13% أفراداً من عائلاتهم أو أصدقائهم في منازلهم لقضاء الاحتفال معاً.